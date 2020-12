pagelle CdS – Zielinski che giocata, immensi Insigne e Demme

Il Napoli cala il poker a Crotone e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica. Eppure non era semplice scardinare il muro dei padroni di casa. C’è voluta la magia di Insigne con il suo tiro a giro, su assist di uno strepitoso Zielinski. I calabresi sfiorano il pareggio con Vulic, respinta di Ospina. Ad inizio secondo tempo arriva la svolta, rosso diretto a Petriccione, anche attraverso il VAR, la gara non ha più storie. Arrivano le altre reti, la prima con Lozano che sfrutta un perfetto assist di Insigne e poi le reti di Demme e Petagna, in entrambi i casi c’è lo zampino di Mertens. Ora testa alla Real Sociedad e per centrare l’obiettivo del passaggio del turno in Europa League. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport molto bene Bakayoko a centrocampo e in difesa bene sia Koulibaly che Manolas.

Ospina 6,5 – Su Vulic si regala la fotografia della domenica e dopo il rigore di Alkmaar arricchisce l’album.

Di Lorenzo 6 – Insegue più se stesso che chi parte nelle sovrapposizioni. I cali sono fisiologici e da un po’ lui ci è finito dentro.

Manolas 6,5 – Mentre sembra sul precipizio, scova l’allungo decisivo che serve.

Koulibaly 6,5 – L’ammonizione sembra un tarlo poi s’inventa due giocate di un atletismo da urlo.

Maksimovic (38’ st) sv – Così il K2 non rischia….

Mario Rui 6 – Stavolta servono equilibri perché il Napoli pende (già) in avanti e lui sta basso.

Bakayoko 7 – La scena, là in mezzo, è tutta sua. Come una calamita, attira il pallone, e poi scarica veloce.

Lobotka (32’ st) sv – Già tutto fatto.

Demme 7 – Si tiene il lavoro sporco per 45’ ma nella ripresa strappa via le catene, fa pure quello pulito, e segna.

Lozano 7 – Gattuso gli sta nelle orecchie, «Chuckyyyy», e la scintilla l’accende tra gol e veroniche.

Politano (32’ st) sv – Gli resta un «giallo» di troppo.

Zielinski 6,5 – E’ sontuoso nel tunnel con cui salta Cuomo e apre il campo per arrivare a Insigne.

Mertens (24’ st) 6,5 – Assist-man (non uno, ma due): il filantropo del giorno.

L. Insigne 7,5 – La magia del fuoriclasse con un capolavoro che, con quella maglia addosso, costringe inevitabilmente a sospettare che «Qualcuno» lassù lo ispiri (pure nell’assist).

Elmas (32’ st) sv – Festa apparecchiata.

Petagna 6 – Forse i gol semplici non gli piacciono, però servirebbero a lui (e anche al Napoli). Lo trova nel finale e può sorridere.

Gattuso (all.) 7 – L’autorevolezza che chiede, con uno schieramento ultra-offensivo che non scende a patti.

A cura di A. Giordano (CdS)