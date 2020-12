Moviola – Giusta l’espulsione di Petriccione per il fallo su Demme

La moviola di Edmondo Pinna

Molto concreta la partita dell’ex CAN B, Livio Marinelli, alla terza in serie A stagionale (la 7ª in carriera), chiusa senza recriminazioni. C’è solo una sbavatura, il mancato rosso a Petriccione, al VAR Nasca interviene. Chiude con una espulsione, sei gialli e 3 falli fischiati, segno di grande accettazione in campo.



DA ROSSO



Forse la dinamica, forse una posizione non ottimale per cogliere in pieno il fallo: ma Petriccione va in scivolata con la gamba tesa e il piede a martello su Demme, non affonda ma l’intervento è comunque molto brutto. L’arbitro fischia solo la punizione, Nasca al VAR lo richiama all’OFR, giusta alla fine l’espulsione, la fotografia è molto più “brutta” delle immagini (ed infatti l’arbitro chiede proprio le immagini in movimento davanti al monitor).



DISCIPLINARE



Corretto il cartellino giallo a Koulibaly, che si arrangia su Junior Messias. Qualche dubbio invece sull’ammonizione per simulazione ai danni di Politano: il giocatore del Napoli sembra davvero scivolare in area, peccato aver estratto il giallo senza fermarsi un attimo.

