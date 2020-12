Mirabelli: “Gattuso? Mi imposi per averlo”

Massimiliano Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Taca La Marca a proposito del club partenopeo:

Gattuso?

“Secondo me ha fatto bene anche al Milan dal primo all’ultimo giorno, pur essendo ora un tecnico giovane e con esperienza precedente alle spalle un po’ limitata. Ricordo che mi imposi per averlo sulla panchina del Milan perché trovai tante difficoltà, visto che veniva da una retrocessione. Invece secondo me Rino ha dimostrato di saperci fare fin da subito e ha fatto bene in quell’anno e mezzo. Mi dispiace non sia rimasto al Milan ma anche al Napoli ha preso in mano una situazione abbastanza delicata e difficile portandola avanti in modo dignitoso, vincendo una Coppa Italia”.

“E quest’anno secondo me il Napoli è una delle squadre favorite per lo scudetto, di cui il Milan dovrà tenere conto insieme ai cugini dell’Inter. Anche se è un momento particolare io non escluderei l’Atalanta, che può essere sempre una sorpresa positiva e quest’anno potrebbe stupirci lottando fino ala fine per lo scudetto”.

Futuro?

“Questo Covid sta bloccando un po’ tutti, ma sono voglioso, pronto e in aggiornamento costante. Non sono alla ricerca di un contratto in sé, ma di un progetto che mi faccia divertire e mi dia la possibilità di esprimere quelli che sono i miei valori”.