Lorenzo Insigne: “Devo sorridere? Ha ragione il mister. Ora stacchiamo il pass in Europa”

Il Napoli vince a Crotone e conquista il terzo posto al pari con la Juventus a 20 punti. Gli azzurri anche attraverso Insigne, gol e assist, mettono la gara in discesa. Adesso si penserà alla gara contro la Real Sociedad, di giovedì alle ore 18,55. Ecco le parole a fine gara del capitano del Napoli. “Io musone? In conferenza stampa prima della sfida con l’Az Alkmaar, mister Gattuso ha spiegato i motivi di quella frase. Io essendo il capitano devo essere allegro, ha ragione, cercherò di farlo più spesso. Siamo contenti di questa vittoria, abbiamo giocato una grande partita ed ora possiamo concentrarci sulla sfida contro la Real Sociedad. Giovedì non sarà una sfida semplice, però cercheremo di sfruttare il fattore campo, anche se essendo vuoto non è la stessa cosa per staccare il pass e vincere la gara. Sappiamo che abbiamo fatto delle partite sotto tono, ma abbiamo dimostrato che siamo squadra e contro il Crotone lo abbiamo confermato”.

Fonte: CdS