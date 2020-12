Kombat Pro Special, la maglia fa miracoli: 8 gol segnati, zero subiti. La divisa va a ruba

Non chiamatela solo scaramanzia. Perché la maglia Kombat Pro Special è diventata già la seconda pelle del Napoli. In due partite con addosso quella divisa che ricorda quella dell’Argentina di Maradona, gli azzurri hanno collezionato un bottino davvero invidiabile: 2 vittorie (con Roma e Crotone), 4 gol fatti e 0 subiti. «Il modello è ispirato ai colori dell’Argentina, come quelle già realizzate in passato, a rimarcare il forte legame tra la città di Napoli e la terra che ha dato i natali a Diego Armando Maradona», ha spiegato il Napoli.



IL FENOMENO

Il fascino è indiscutibile, anche perché l’effetto ottico non è affatto male. Per informazioni rivolgersi a Lorenzo Insigne che ha bagnato la nuova maglia con due gol, due assist e due prestazioni da leader vero. È anche grazie ai successi degli azzurri, uniti al legame sentimentale con quei colori che hanno fatto grande Diego Armando Maradona, che l’effetto sui tifosi è stato stupefacente. In passato, infatti, ogni genere di variazione sul tema «Azzurro Napoli», è sempre stato accolto con un pizzico di scetticismo da parte dei tifosi che ad esempio nel periodo in cui la squadra giocava con la divisa bianca con la banda azzurra, si erano sbizzarriti sui social con vignette ironiche e prese in giro. Ora, invece, la novità è stata accolta con un plebiscito. A dimostrare il successo smisurato della divisa, ci sono i pre ordini già andati a ruba sul sito ufficiale del club al punto tale da non poter essere nemmeno più prenotabile per qualche settimana . «Per far fronte alle tantissime richieste daremo priorità agli acquisti in ordine cronologico. La consegna dipende dai tempi di evasione del produttore e dal numero di richieste», è quanto riporta il sito del Napoli il quale poi specifica che le consegne avverranno entro il mese di febbraio. A dire il vero, però, alcuni fortunati hanno anche già ricevuto la maglia e altri hanno addirittura iniziato il classico fenomeno della rivendita a prezzo maggiorato. Intanto il Napoli vestito come l’Argentina di Maradona, vince e convince. E fino a quando l’effetto positivo della nuova maglia (costo 99 euro) non si esaurirà, sarà sempre più un capo da collezionare. B Majorano (Il Mattino)