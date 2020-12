In goal tutto l’attacco a Crotone; ecco i voti de il Mattino!

A Crotone attacco prolifico, ma con un 9 un pò impreciso; ecco i voti de il Mattino per l’attacco:

7,5 LOZANO

Non deve essere facilissimo giocare con la radiocronaca costante di Gattuso, eppure sembra che quei continui richiami da parte dell’allenatore lo tengano vivo. Il risultato è racchiuso nelle sgasate sulla destra e dal gol del raddoppio su assist perfetto di Insigne.

8 INSIGNE

Alex Del Piero iniziasse a preoccuparsi, perché non sembra così lontano il giorno in cui il gol con tiro a giro dal vertice dell’area di rigore verrà ribattezzato «Alla Insigne». Contro il Crotone nell’ennesima perla della collezione una prestazione impreziosita dall’assist di sarriana memoria per Lozano.