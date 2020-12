Il Napoli va forte nonostante la “fuoriserie” ferma ai box

Napoli al terzo posto. Insieme alla Juve, quella Juve che ha una vittoria a tavolino in più. La classifica del campionato, non solo quello azzurro si potrebbe però “rimodulare”. In tre modi. Lo scrive Antonio Corbo su La Repubblica: “L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla” In più, il Napoli sta dimostrando di avere un ottimo centrocampo che sa ben dialogare con l’attacco e una panchina all’altezza dei titolari. Ma soprattutto, una cosa da non sottovalutare. Il Napoli sta ottenendo i suoi risultati senza “il contributo limitato dell’acquisto più costoso, un attaccante ancora irrisolto e grezzo, ma per fisicità e rapidità in progressione rappresenta una formidabile riserva di potenza in questo campionato e nei prossimi. Come andare forte, pur lasciando l’auto più cara in garage”