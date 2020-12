Gennaro Gattuso: “Il rinnovo? Non è una priorità. Contro la Real Sociedad voglio continuità”

Il Napoli vince a Crotone, la quarta gara in trasferta e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica a quota 20 punti. A fine gara le parole di mister Gattuso che ha analizzato il momento degli azzurri. “Sono soddisfatto della gara giocata a Crotone, i padroni di casa hanno giocato bene, noi abbiamo saputo calarci nella battaglia e siamo venuti fuori alla distanza. Il punteggio è sicuramente eccessivo per i calabresi, anche perchè dopo il rosso diretto a Petriccione la gara è andata in discesa. Ora pensiamo alla Real Sociedad, dobbiamo avere continuità per poter staccare il pass in Europa League. Lo potevamo fare già contro l’Az Alkmaar, ma ora non possiamo sbagliare. Voglio che i giocatori non mi assomigliano, altrimenti andrebbero in panchina, io non potrei esserci in questo Napoli. Zielinski? Effettua delle giocate meravigliose, per essere un top deve fare dai 7 agli 8 gol. Sul rinnovo se ne stanno occupando gli avvocati, ma non è una priorità, io penso a lavorare e sono felice di essere qui”.

Fonte: Corriere dello Sport