Euro avversario Napoli – Out David Siva e Oryazabal della Real Sociedad

Per la Real Sociedad non è un momento facile, visto che con il pari sul campo dell’Alaves perde il primo posto in classifica a discapito dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. In più l’infermeria oltre Irralamendi, avrà come assenti Oryazabal e si aggiunge David Silva, per un risentimento muscolare, quindi tribuna per ieri sera. Assenze pesanti in vista della sfida decisiva contro il Napoli in Europa League.

Fonte: Corriere dello Sport