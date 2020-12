Due poker consecutivi: è opera della maglia dedicata a Diego

Secondo poker stagionale. Anche consecutivo. Il Napoli dopo aver strapazzato la Roma, liquida con lo stesso punteggio anche il Crotone. I ragazzi di Gattuso di ieri sera in Calabria e quelli della settimana scorsa contro i giallorossi, avevano in comune una sola cosa: la maglia. Quella in versione argentina. Quella dedicata a Maradona. Caso? Coincidenze? O trattatasi di scelta scaramantica? Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è proprio così. “Potrebbe darsi anche perché lo spogliatoio del Napoli vive di queste cose. Se anche contro gli spagnoli la squadra indosserà la maglia biancazzurra, allora non ci saranno più dubbi sull’aspetto scaramantico” L’impressione è che la divisa biancoazzurra venga indossata anche contro il Real Sociedad.