Diego Demme, la gioia del gol a due passi da “casa”

Il primo gol di quest’anno a due passi da Scandale, due passi da casa. Venti km da Crotone, là è nato papà Vincenzo. Il papà di Diego Demme. Diego perché papà tifava per Maradona e per il Napoli. A Scandale c’è ancora qualche suo parente. Al Sindaco, Demme, a giugno scorso fece arrivare una maglietta con una dedica speciale: «Per gli amici di Scandale, le mie radici». Il papà Vincenzo a metà anni settanta emigrò in Germania e sposò una tedesca, Diego nacque a Herford nel 1991. A gennaio scorso lo volle fortemente Gattuso, il suo arrivo fu importantissimo per riequilibrare il centrocampo e il suo impatto fu subito determinante per l’equilibrio tattico. E lo è ancora adesso. Perfetta la sua prestazione contro il Crotone, non ha sbagliato un pallone in appoggio garantendo sempre pulizia della manovra. Contro la formazione di Stroppa ha segnato il suo primo gol di questo campionato, sfruttando al meglio l’assist di Mertens, il secondo stagionale dopo quello molto importane messo a segno in Europa League contro il Rijeka dopo il gol iniziale dei croati e con gli azzurri che alla fine riuscirono a vincere per 2-1.

Il Mattino