Diego Demme “fuori dagli schemi”: 10^ marcatore azzurro

Semplice, pronto allo scarico attraverso giocate facili, senso della posizione. Ultimo uomo davanti alla difesa, sempre. Questo è Diego Demme. F a sempre la cosa giusta, senza frizzi e lazzi. Contro il Crotone ha messo in mostra tutte le sue doti nel giro palla e tutta la sua capacità tattica di leggere bene le situazioni in chiave difensiva. Il suo rientro da titolare ha dato equilibrio a centrocampo, domenica scorsa contro la Roma giocò da playmaker nel 4-3-3 con Fabian Ruiz e Zielinski da incursori ai sui lati, a Crotone ha fatto benissimo in coppia con Bakayoko nel 4-2-3-1 proposto da Gattuso. Il tedesco, quindi può agire con la stessa efficacia in tutti e due i moduli e la sua presenza ha garantito maggiore protezione alla difesa per il Napoli dopo qualche sbandamento di troppo precedente. E Demme è stato il decimo marcatore azzurro di questo campionato, un record per il Napoli

Il Mattino