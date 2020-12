Chiariello: “Il Napoli ha un’occasione storica per lo Scudetto”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport: “Il Napoli ha battuto il Crotone con il punteggio di 0-4. C’è da dire tuttavia che la partita si è messa bene per la compagine di mister Gennaro Gattuso quando i calabresi sono rimasti in dieci uomini. I partenopei hanno poi dilagato”.

“Io sono sinceramente preoccupato per il Napoli. Da Torino sono arrivati dei segnali inquietanti. Avete visto la Juventus contro i granata? Hanno giocato oggettivamente male, non meritando il successo. Eppure al termine della gara sono riusciti a portare a casa i tre punti. Quando una squadra riesce a vincere anche delle partite simili, significa tanto. Non sono così convinto che il Napoli abbia una occasione storica per vincere lo Scudetto. La Juventus resta molto competitiva”.