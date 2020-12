Chiariello: “Contro il Crotone si è vista una squadra più operaia”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport: “Il Napoli di Gattuso ha cambiato nuovamente pelle. Si è vista una squadra più operaia con i vari Demme, Bakayoko e Petagna. L’allenatore ha capito che non deve scegliere un sistema di gioco, ma alternarne due. In Italia si alternano diversi sistemi di gioco. C’è chi fa il 3-5-2, chi fa il 4-3-3 e chi il 4-2-3-1. Il coach calabrese ha capito che deve predisporre la sua squadra in campo in relazione anche agli avversari. Ecco perché utilizza sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1″.

“La differenza con il Crotone l’ha fatta la società dando a Gattuso calciatori di grande qualità. Basti pensare alla splendida rete di Lorenzo Insigne, al tunnel di Piotr Zielinski. Ci sono giocatori di qualità superiore. Hirving Lozano ha devastato l’avversario. Il messicano, in trasferta, sembra davvero imprendibile. Insigne ha invece inventato calcio e non lo nascondiamo: è il calciatore più importante che ha questa squadra”.