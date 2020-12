Cambi e panchina ottimi: ecco i voti de il Mattino a Mister Gattuso!

Cambi azzeccati e ottima preparazione della gara per il Napoli di mister Gattuso; Ecco i voti per i subentrati dalla panchina:

7 MERTENS

Dopo un tempo passato in panchina a ricaricare le batterie, entra e si presenta subito con un appoggio facile facile che propizia il 3-0 di Demme. Galleggia alle spalle di Petagna, e gli serve anche il pallone per mettere il punto esclamativo sulla gara. Più suggeritore che bomber.

6,5 POLITANO

Questa volta non incide con il gol entrando dalla panchina. Però si guadagna la pagnotta mettendo in continua apprensione la difesa del Crotone che è alle corde già dal momento del raddoppio di Lozano. Prestazione di quantità, più che di qualità, dimostrando di poter essere un uomo buono per tutte le stagioni.

6 LOBOTKA

Uomo d’ordine in un momento in cui la squadra deve solo limitarsi a gestire. I palloni che passano dai suoi piedi sono sempre ben gestiti: senza fretta e con grande cura. Con Demme forma una bella coppia di mastini che però sanno anche far ripartire l’azione con attenzione e puntualità.

6 ELMAS

Largo a destra raccoglie il testimone di quello che è stato largamente il migliore in campo, non esattamente la più facile delle eredità. Gioca con attenzione i pochi palloni che gli capitano sui piedi, cercando di rendersi pericoloso con qualche scorribanda delle sue.

sv MAKSIMOVIC

Gattuso lo butta nella mischia per far prendere un po’ di respiro a Koulibaly. Il serbo non fa sentire la mancanza del centralone senegalese, si piazza al fianco di Manolas e insieme al compagno contribuisce a tenere alta la diga davanti alla porta difesa da Ospina confermando la sua affidabilità.