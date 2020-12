Bagni: “Il Napoli può infilarsi nel lotto di squadre per lo Scudetto”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, ecco le sue parole: “Sono convinto che non ci sia una squadra leader in questa Serie A come avvenuto negli ultimi 9. Quest’anno c’è troppo equilibrio, si vede. Tutti perdono punti, le partite sono complesse. Se tutto resterà così il Napoli potrà infilarsi nel lotto di squadre per lo Scudetto. Bakayoko? Il Napoli l’ha voluto in condizioni vantaggiose. Un giocatore con quelle caratteristiche sbaglia qualcosa ma non bisogna farsi condizionare. Sta facendo veramente tanto, anche dal punto di vista fisico. Se fa qualche errore in appoggio ci può stare, perché lavora molto per la squadra. Sarebbe titolare in molte squadre in giro per il mondo. Demme? Per me è sempre stato positivo nelle prestazioni. Se gli dai fiducia attua un certo tipo di calcio ed è utile.”