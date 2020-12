Bagni: “Il Napoli ha un potenziale offensivo più grande della Juve”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, ecco le sue parole: “Gattuso ha detto che farebbe fatica a giocare titolare in squadre di vertice di oggi? No, lui sarebbe titolare perché era l’anima di quel Milan vincente, il condottiero, il leader. Non serve solo la tecnica, non esiste solo quella. Ora c’è un calcio più propositivo ma giocatori del genere servono. Lui ha trovato per esempio Bakayoko e Demme che in parte hanno le sue caratteristiche. Io? Sarei stato un titolare! Ho fatto quasi 100 gol…”.

