Attacco – I voti del CdS: In goal tutto il tridente azzurro

Ecco i voti del Corriere dello Sport all’attacco azzurro. Insigne migliore in campo, non solo per il bellissimo destro a giro che sblocca la gara dello Scida. Bene anche Lozano che a furia di far urlare Gattuso ha capito come si deve muovere per far male alle difese italiane. Nota positiva anche Petagna, che dopo le reti sbagliare contro l’AZ riesce a trovare la via del goal.

Lozano 7

Gattuso gli sta nelle orecchie, «Chuckyyyy», e la scintilla l’accende tra gol e veroniche.

Insigne 7,5

La magia del fuoriclasse con un capolavoro che, con quella maglia addosso, costringe inevitabilmente a sospettare che «Qualcuno» lassù lo ispiri (pure nell’assist).

Petagna 6

Forse i gol semplici non gli piacciono, però servirebbero a lui (e anche al Napoli). Lo trova nel finale e può sorridere.