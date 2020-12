Andrea Petagna: “Contento del gol a Crotone, riscatto per le critiche subite dopo l’Az”

Il Napoli vince per 0-4 a Crotone e tiene il passo delle prime in classifica, agganciando la Juventus e dietro di un punto dall’Inter di Conte. Ora testa alla sfida contro la Real Sociedad per staccare il pass in Europa League. In mixed zone le parole di Andrea Petagna: “Ho sofferto molto le critiche ricevute contro l’Az Alkmaar, per questo ringrazio Dries Mertens per l’assist fatto nel finale di gara. So che c’è tanta concorrenza, questo mi stimola a dare sempre il massimo e anche per i miei compagni. Non giocavo novanta minuti da Luglio, quindi sono soddisfatto della mia prestazione. Ora vogliamo giovedì passare il turno in Europa League, eliminando gli spagnoli della Real Sociedad. Obiettivi? Allenarci al massimo delle nostre possibilità e farci trovare pronti all’occorrenza”.

Fonte: CdS