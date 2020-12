Non si sce4nde in campo come previsto alla ore 15.00. Il fischio d’inizio di Udinese/Atalanta viene posticipato. Sulla Dacia Arena di Udine è in atto un vero e proprio diluvio. L’arbitro prova diverse volte a far rimbalzare la palla, ma nonostante la buona volontà degli addetti al campo che cercano di liberare il terreno di gioco dalle pozzanghere, alle 15.51, il signor La Penna non può fare altro che decidere il rinvio del match a data da destinarsi.

Fonte Dazn