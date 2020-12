SKY – Insigne: “Ora testa a giovedì, dovremmo imporre il nostro gioco”

Vince con un successo rotondo il Napoli a Crotone. Al termine della partita, ai microfoni Sky, interviene Lorenzo Insigne, autore di un gol capolavoro: “Oggi, al di là dei gol, una bella prestazione da squadra. In classifica siamo tutti là e noi ce la giocheremo con gli altri. Peccato per qualche uscita sotto tono, ma giocando ogni 3 giorni può capitare. Giovedì, gara importante in casa, dovremmo sfruttare il fattore campo, o almeno così dovrebbe essere, ma il pubblico non c’è. Però, noi dovremmo imporre il nostro gioco. Musone? Il mister ha ragione, sono il capitano e devo essere sempre positivo”