SKY – Gattuso: “Io, nel mio calcio, farei panchina; penso e voglio altro”

“Ugolini stasera sembra Marzullo” esordisce così Gattuso ai microfoni Sky guardando l’intervento televisivo di Lorenzo Insigne subito dopo il match. Poi, analizza la gara degli azzurri: “Oggi faccio i complimenti alla mia squadra, il risultato è un po’ bugiardo, il Crotone ha giocato, non è stato tanto facile quanto appare. Certo, per noi è stato più agevole nel momento in cui siamo andati in superiorità numerica. Adesso occorre dare continuità, giovedì abbiamo un appuntamento veramente importante contro un avversario difficile. Io voglio che la mia sia una squadra, non voglio il fioretto, non voglio i miei sosia, voglia una squadra che riesca a fare superiorità numerica, che faccia lavorare le catene. Il calcio è cambiato, io, se giocassi adesso, avrei difficoltà. E’ un calcio diverso da quello che giocavo io, lo penso e lo voglio diverso. Zielinski è fortissimo, ed ha anche ancora margini di miglioramento. va benissimo da mezzala, da sotto punta, per diventare top player gli mancano solo 7-8 gol a stagione” .

