Serie B – Vicenza-Cosenza: I Lupi agguantano il pareggio nel finale

Ore 21:00

Vicenza-Cosenza 1-1 Meggiorini (V) 71′, Tiritiello (C) 86′

VICENZA (4-4-2): Perina, Bruscagin (Zonta 52′), Padella, Cappelletti, Beruatto, Guerra (Giacomelli 63′), Cinelli, Da Riva (Scoppa 76′), Dalmonte, Marotta (Longo 63′), Meggiorini (Gori 76′). A disposizione: Grandi, Zecchin, Barlocco, Bizzotto, Fantoni, Rigoni, Scoppa, Zonta, Longo, Gori, Jallow, Giacomelli. Allenatore: Di Carlo.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo (Bouah 83′), Corsi (Bittante 82′), Petrucci, Sciaudone (Bruccini 83′), Vera, Sacko (Bahlouli 54′), Carretta, Baez (Gliozzi 67′). A disposizione: Saracco, Matosevic, Bittante, Ingrosso, Schiavi, Bouah, Bruccini, Bahlouli, Gliozzi, Borrelli, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

Arbitro: Piccinini.

Ammoniti: Sacko (C) 24′, Petrucci (C) 35′, Corsi (C) 42′, Zonta (V) 88′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Dopo una lunga fase di studio a ritmi bassissimi la prima emozione arriva al 26′ col missile dai 25 metri di Dalmonte respinto da Falcone, nel finale di tempo Cinelli cerca l’incrocio dalla media distanza ma Falcone si dimostra provvidenziale in volo chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Moratto lascia partire un destro alto di un soffio, al 71′ Giacomelli mette in mezzo per Meggiorini che col piatto insacca nell’angolino. I Lupi provano a reagire e all’86’ Tiritiello sovrasta tutti di testa e insacca siglando l’1-1, nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non scese in campo

Salernitana 23-SPAL 21-Lecce 19-Frosinone 19-Empoli 18-Venezia 18-Cittadella 14*-Monza 14-Chievo 14*-Pordenone 12-Reggiana 11*-Reggina 10-Vicenza 9*-Brescia 9*-Cosenza 9-Pisa 7*-Cremonese 7*-Pescara 7-Ascoli 5*-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri