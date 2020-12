SERIE B FEMMINILE – Successi per il Pomigliano e la Rozzese Como

Questo pomeriggio in serie B si sono giocate le partite di serie B femminile, dove spiccava su tutti Brescia–Riozzese Como e il successo va alle ospiti per 1-2. Le reti decisive sono di Pellegrinelli e nel finale di Vivirito su calcio di punizione. Il Pomigliano, vince in casa per 1-0 contro il Pontedera, decisiva la rete di Cox sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Pomigliano-Pontedera 1-0

Brescia-Riozzese Como 1-2

La Redazione