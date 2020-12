SERIE A, Verona-Cagliari 1-1

VERONA-CAGLIARI 1-1

21′, Faraoni si produce sulla destra. Passaggio gol rasoterra basso. Zaccagni realizza. 1-0.

25′, Pavoletti, in acrobatica rovesciata sfiora il pareggio.

42′, Tameze, destro dal limite. Palla sul palo lungo. Fuori di un niente.

48′, Pavoletti sponda per Marin. Che va all’uno contro uno, con il portiere avversario. E pareggia. 1-1-

60′, Zappa scatta sulla destra e centra un pallone arretrato. Conclusione di Pavoletti, di prima. Il pallone lambisce il palo.

64′, Ancora Pavoletti. Stavolta dal limite. Ma tira a lato.

66′, Traversone di Faragò da destra. Gran colpo di testa dell’onnipresente Pavoletti, in anticipo sul primo palo. Ma Silvestri si supera. Deviando la palla sotto la traversa e poi smanacciandola via.

77′, Colley devia di testa un cross proveniente da destra. Palla a lato.

80′, Il subentrato Favilli riceve in area e tira. Alto.

86′, Traversone dalla sinistra di Dimarco. Favilli, si protende di testa in tuffo. Fuori di pochissimo.

88′, Angolo offensivo per il Verona. La palla viene spizzata da un mucchio. Ed a Ceccherini non riesce l’impatto vincente sul secondo palo.

La gara termina 1-1. Nonostante il maltempo, tante occasioni. Da una parte. E dall’altra. Verona a 16 punti. Cagliari a 12.

VERONA (3-4-2-1):

Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze (55′ Salcedo), Veloso, Lazovic (55′ Lovato); Barak, Zaccagni (67′ Colley); Di Carmine (67′ Favilli).

All. Juric

CAGLIARI (4-2-3-1):

Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli (83′ Lykogiannis); Marin (83′ Oliva), Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (90’+1 Tramoni); Pavoletti (76′ Cerri).

All. Di Francesco

Marcatori: 21′ Zaccagni (V), 48′ Marin (C)

Ammoniti: Ceccherini (V), Salcedo (V)