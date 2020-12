SERIE A FEMMINILE – Colpi esterni di Sassuolo ed Empoli Ladies

Dopo i successi esterni di Milan (a Firenze) e Juventus Women (a Napoli), questa domenica altre due partite di serie A femminile. Il Sassuolo si conferma terza forza del campionato sbancando il campo del Bari per 2-4, in gol tra le altre per le neroverdi di Pirone e della talentuosa Bugeja. L’Empoli vince a Verona contro l’Hellas per 1-2, decisiva nel finale la rete di Cinotti. Per le scaligere ora la trasferta tra una settimana a Napoli per la zona salvezza.

