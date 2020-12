SERIE A – Crotone-Napoli 0-4, i top della squadra azzurra

Dopo l’impegno di Europa League in Olanda con l’Az Alkmaar, il Napoli torna in campionato ad affrontare il Crotone all’Ezio Scida. Partita non semplice, dove i padroni di casa partono aggressivi e concedono poco agli azzurri. I partenopei però hanno l’occasione per passare ma Petagna non è freddo sotto porta. Il gol però arriva con Insigne che a giro supera Cordaz, splendida anche la giocata di Zielinski. Nel finale di primo tempo Ospina para su Vulic. Nel secondo tempo i ragazzi di Stroppa restano in dieci, rosso diretto ai danni di Petriccione, segnalato dal VAR. Il raddoppio arriva, cross di Insigne al bacio, Lozano stoppa e poi batte Cordaz. Nel finale arrivano le altre due reti di: Demme e Petagna, entrambi su assist di Mertens. Ecco le pagelle della gara in terra calabrese.

Top

Ospina 6,5 – Non come contro l’Az Alkmaar, dove si è superato, rigore compreso, ma anche stasera ha fatto il suo dovere. Sicuro nelle uscite e con i piedi, sullo 0-1 salva su Vulic. Per il resto partita tranquilla.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese inizia con un giallo che gli potrebbe condizionare la gara, però poi ritrova la concentrazione e anzi è strepitoso nei lanci. Stravince il duello con Simy e in velocità con Junior Messias.

Bakayoko 7 – L’ex mediano di Milan, Chelsea e Monaco, ha stasera stravinto tutti i duelli a centrocampo. Benissimo nei recuperi e in copertura. Sua anche la palla che recupera in mezzo al campo per la terza rete firmata da Demme.

Demme 7 – Da quando Gattuso ha mandato in campo l’ex del Lipsia, la squadra sembra avere più equilibrio. Bene in copertura nel primo tempo, poi fa espellere Petriccione e ammonire Pedro Pereira. Chiude in bellezza con la rete dello 0-3.

Lozano 6,5 – Inizio buono in fase di spinta per il messicano, supera gli avversari, poi però non dà una mano in difesa e Gattuso lo redarguisce. Nella ripresa però segna su assist di Insigne e corre sempre sulla destra. Sempre più in crescita il “Cucky”.

Zielinski 6,5 – Primi 20 minuti del polacco non dei migliori, poi la magia dove nasce il gol di Insigne e da quel momento sembra essere rinato. Può giocare come trequartista e mezz’ala, le qualità non mancano, deve solo essere costante.

Insigne 7,5 – Il capitano, dopo non aver brillato in Olanda, stasera si riprende il Napoli con una prestazione delle sue. Splendido il passaggio per Petagna, ma poi la gemma con il tiro a giro imparabile per Cordaz. Meraviglioso il cross per Lozano. Poi esce dal campo stremato ma sempre a dare una mano alla squadra.

Mertens 6,5 – Il belga entra in campo nel finale ma lascia il segno. Due splendidi assist per le reti di Demme e nel finale di Petagna. Sfiora un terzo per Politano, ma anche da trequartista fa il suo dovere.

Petagna 6,5 – La partita dell’ex attaccante di Spal e Atalanta è stata la migliore da quando è a Napoli. Sfiora il gol nel primo tempo ma vince tutti i duelli aerei e fa salire la squadra. La partita la chiude con la rete nel recupero. Sa dare fisicità e qualità in area di rigore. La rete lo sbloccherà.

A cura di Alessandro Sacco