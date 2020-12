Ricorso – Il Napoli dice 33: forza maggiore e mancanza di prove

Presentato un dossier di 33 pagine. «Ricorso al Collegio di Garanzia? Fatto ieri (venerdì, ndr), aspettiamo con grande tranquillità e serenità il giudizio del terzo grado» : questo quanto detto da Aurelio De Laurentiis, durante la presentazione della stazione Mostra-Maradona. Il patron non ha aggiunto altro, ma spuntano i primi elementi. Sono 33 le pagine elaborate dal duo Mattia Grassani-Enrico Lubrano. Dal loro lavoro sono arrivate quelle censure, ovvero quei motivi di contestazione in punta di diritto e senza poter sollevare altri elementi di prova, rispetto alla sentenza pronunciata dalla Corte presieduta dal giudice Sandulli lo scorso 10 novembre che decretò ancora una volta il 3-0 a tavolino per la Juventus ed il -1 per il Napoli per la gara non disputata lo scorso 4 ottobre. I motivi di contestazione presentati virano essenzialmente attorno a due concetti: quello della forza maggiore e quello della mancanza di prove. Il Napoli declinerà in diverse forme la presenza della forza maggiore per dimostrare la propria impossibilità di andare a Torino. In merito alla mancanza di prove si sosterrà la presenza di mere asserzioni.