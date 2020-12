Quartieri spagnoli, anche l’amico Stefano Cerci ha reso omaggio a Maradona

La burocrazia corre veloce, vuole imitarlo. Per Diego brucia le tappe, dribbla i tempi. Lo stadio San Paolo è già un ricordo. Ora si chiama come el Diez, el Pibe de Oro, ha il suo nome: Diego Armando Maradona. Dopo la delibera firmata dalla Giunta Comunale, nella giornata di ieri è arrivata anche l’autorizzazione del Prefetto di Napoli, Marco Valentini. In tempi rapidissimi, ecco il Maradona, con la prima partita giovedì prossimo (guarda caso, il…10 dicembre) in occasione della sfida contro la Real Sociedad. Ma lo stadio e la stazione – inaugurata ieri – sono solo alcune delle iniziative in programma per onorare la memoria di Diego: in cantiere statue, piazze e, soprattutto, un museo all’interno del Maradona. Tutti pregano per lui: ieri sera, il suo amico Stefano Ceci ha portato dei fiori al murales dei Quartieri Spagnoli. Fonte(Il Mattino)