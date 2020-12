Premier League – Tottenham colpo derby, poker Liverpool, ok Chelsea

Prosegue il duello Tottenham-Liverpool. Nella 11a giornata di Premier League gli Spurs battono 2-0 nel derby un Arsenal sempre più in crisi, i Reds rispondono travolgendo 4-0 il Wolverhampton e rimangono insieme in testa alla classifica. Dietro resta in scia a -2 punti il Chelsea con il successo per 3-1 sul Leeds. Vittoria nel finale per il Leicester, che espugna Sheffield per 2-1 e rimane al 4° posto in classifica. Continua la risalita del Manchester con lo United, che vince 3-1 con il West Ham, centrando la 4a vittoria di fila, mentre il City batte 2-0 il Fulham e vanno a -2 e a -3 punti dalla zona Champions League. Show infine del Crystal Palace che demolisce 5-1 il West Bromwich