Omaggi a Diego Maradona: musei, statue e…petizioni

Non si riesce a lasciare andar via, Diego Maradona. Napoli sente il bisogno di ricordarlo. Ed omaggiarlo. Per farlo numerose iniziative. Oltre allo stadio e alla stazione Mostra-stadio Maradona inaugurata ieri, De Laurentiis ha incontrato il sindaco De Magistris a Palazzo San Giacomo. I due hanno parlato della possibilità di realizzare all’interno dello stadio – previsto a giorni un sopralluogo – un museo virtuale dove raccogliere, oltre ai cimeli dei tifosi per Maradona, anche le partite del passato per rivivere le annate più belle. Non solo: gli innamorati di Diego hanno già realizzato statue di bronzo con decine di richieste pervenute al Comune, inoltre si pensa di dedicargli una piazza. Sul web è nata una petizione per sostituire Piazza Garibaldi con Piazza Maradona. Ovviamente, già migliaia le adesioni.

Fonte: Il Mattino