Oggi il ballottaggio lo vince El Chucky: Lozano in pole

La staffetta è ormai evidente, ed è tra Lozano e Politano. Oggi a Crotone dovrebbe toccare a El Chucky. Il messicano va a caccia del primo gol esterno in stagione, le cinque reti messe a segno finora le ha realizzate tutte a Fuorigrotta. Un altro calciatore rispetto alla passata stagione, non c’ è che dire. Lozano fu pagato 42 milioni e il club azzurro lo ha riconfermato quest’estate credendo molto in lui. Gattuso lo sta schierando da esterno destro di attacco nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, cambia qualcosa nei movimenti offensivi e difensivi ma di base sia con un sistema di gioco che nell’altro può mettere in evidenza quelle che sono le sue migliori qualità: il Chucky è rapidissimo nell’uno contro uno, veloce sia nello stretto che negli spazi e molto generoso nei recuperi in fase difensiva. Il messicano ha anche grande qualità tecnica e per questo funziona benissimo negli uno-due con Mertens o Insigne. E’ cresciuto moltissimo nella fase difensiva e ora riesce a svolgere nel migliore dei modi le due situazioni di gioco partecipando con grande continuità alla manovra azzurra. A Crotone lo aspetta un’altra prova importante.

Il Mattino