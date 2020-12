Maradona è la terza denominazione dello stadio dei tifosi azzurri

La volontà era di procedere in tempi rapidissimi, burocrazia permettendo, ma riuscirci in così poco tempo ha sorpreso tutti. Lo stadio di Napoli cambia nome dopo due giorni d’intenso lavoro: venerdì pomeriggio la delibera proposta dal sindaco De Magistris e approvata all’unanimità, ieri l’ok del Prefetto, passaggio indispensabile per il nuovo nome. Il vecchio San Paolo sarà il Diego Armando Maradona. Il nome, col classico “stadio” all’inizio, non dovrebbe essere modificato. Inaugurato nel 1959, l’impianto di Fuorigrotta cambierà per la terza volta denominazione: in principio fu lo stadio Sole, nel ’63 divenne il San Paolo in onore del teologo Paolo di Tarso. Ora Maradona. Fonte: Il Mattino