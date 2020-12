LIVE SERIE A – Crotone-Napoli, siamo entrati nello spogliatoio dei padroni di casa

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Marinelli di Tivoli; Ass1: Costanzo; Ass2: Rossi; IV: Massimi; VAR: Nasca; AVAR: Del Giovane

16,20 – In attesa di sapere se la gara dell’Ezio Scida si giocherà o meno, il Crotone, attraverso il profilo Instagram mostra che giocherà con la classica rossoblù

15.57 – Da qualche minuto è arrivata, per la Serie A, l’ufficialità del rinvio di Udinese/Atalanta a causa del diluvio che si è abbattuto sul capoluogo friulano, ma stando a quanto affermato da Sky, sarebbe a rischio anche la sfida di Crotone tra la squadra calabrese ed il Napoli. Medesimo motivo

15,40 – Secondo le previsioni del tempo per la sfida dell’Ezio Scida, dalle ore 18,00 la partita si dovrebbe giocare sotto una forte pioggia.

Questo pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio “Ezio Scida”, i padroni di casa del Crotone affronteranno il Napoli nel più classico dei testa-coda del campionato. I ragazzi di Stroppa, ultimi in graduatoria, punteranno sul carattere per cercare di strappare punti. Gli azzurri invece vogliono ripartire dal 4-0 contro la Roma per salire in classifica. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione