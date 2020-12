Liga: Pirotecnico pareggio tra Granada e Huesca, bene il Betis

Ore 14:00

Granada-Huesca 3-3 Rico (H) 21′, Charris (G) 43′, B. Garcia (H) 49′, Okazaki (H) 82′, Molina (G) 88′, G. Sanchez (G) 90′

Ore 16:15

Osasuna-Betis 0-2 Iglesias (B) 76′, Miranda (B) 91′

Ore 18:30

Villarreal-Elche 0-0

Granada-Huesca. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 21′ con la precisa incornata di Mikel Rico, nel finale di tempo Suarez Charris riceve in area e insacca nell’angolino firmando l’1-1 che chiude i primi 45 minuti. Nella ripresa l’Huesca torna in vantaggio con Borja Garcia che batte tutti sul tempo in area e firma il 2-1, i padroni di casa sembrano in controllo della sfida e all’82’ Okazaki realizza il tris con una sassata dalla media distanza. Negli ultimi minuti si scatena il Granada prima con Machis che accorcia le distanze e poi col clamoroso 3-3 siglato da German Sanchez che chiude la contesa.

Osasuna-Betis. Il primo brivido arriva al 14′ con la rete di Budimir annullata per offside dal VAR, al 25′ Enric si libera al tiro dall’interno dell’area sfiorando il palo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione il Betis alza il ritmo e al 76′ sblocca il punteggio con Iglesias che da distanza ravvicinata non perdona, nel finale arriva il raddoppio ospite con Miranda che riceve da Joaquin e insacca per il definitivo 2-0.

Villarreal-Elche. Il primo brivido arriva al 10′ col tentativo di Parejo alto di poco dalla media distanza, al 26′ Tete cerca la sassata da fuori area ma la sua mira è imprecisa. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo a reti bianche. Nei secondi 45 minuti Gerard Moreno controlla dal limite dell’area e calcia a giro sfiorando il palo, nel finale la sfida non si sblocca così al triplice fischio la contesa si chiude senza reti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese non ancora in campo

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 24-Villarreal 21-Real Madrid 20*-Cadice 18-Siviglia 16**-Granada 15*-Betis 15-Barcellona 14**-Elche 14**-Athletic Bilbao 13*-Getafe 13*-Eibar 13–Alavés 13-Celta Vigo 13-Valencia 12-Levante 11*-Osasuna 11*-Valladolid 10-Huesca 8

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri