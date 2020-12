L’ex Callejon è alla ricerca del suo 100mo………….

Cento di questi assist. Contro il Genoa l’obiettivo di Callejon potrebbe essere la cifra tonda a livello di passaggi decisivi perché in questo momento lo spagnolo è a quota 99 e sarebbe sufficiente un passo in più per raggiungere 100 in carriera. Uno step fondamentale anche per dimostrare a Firenze il vero volto di Josè, colui che normalmente rappresenta una fonte di gioco e spesso risulta decisivo per la casacca che veste. Insomma il Callejon conosciuto e apprezzato a Napoli. Per adesso invece in maglia viola è stato più che altro un oggetto misterioso fra partite disputate fuori dalla posizione abituale, talvolta fuori condizione e perfino fuori dalla lista dei convocati per problemi fisici. Al contrario lo spagnolo dovrebbe essere dentro a tutto, non fuori dal contesto. Fra l’altro pure il Covid19 ha rallentato il suo inserimento in viola: è risultato positivo ad inizio novembre e si è negativizzato in un tempo relativamente breve, ma la condizione è ancora da trovare. Senza dimenticare che la scorsa estate, l’attuale numero 77 si è allenato da solo arrivando a Firenze da svincolato, nell’ultimo giorno di calciomercato. Fonte: CdS