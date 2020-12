La prima allo stadio Maradona sarà una gara “Real”

L’atteso via libero del Prefetto è arrivato. D’ ora in poi il Napoli e le sue avversarie potranno scendere in campo al Maradona, calcare il terreno del Maradona. E la prima sarà speciale, anzi Real. Infatti, la si giocherà giovedì prossimo, contro la Real Sociedad, poi per il campionato si replicherà domenica 13 dicembre affrontando la Sampdoria. Due partite in quattro giorni per abituarsi all’idea. Su Wikipedia qualcuno che aveva fretta ha già cambiato nome allo stadio. Per l’inaugurazione, vista la situazione sanitaria, l’idea è quella di aspettare la fine della pandemia per un super evento che coinvolga anche i tifosi. L’amministrazione comunale sogna di poter riempire lo stadio invitando ex compagni di Diego e, magari, la Nazionale Argentina o il Boca Juniors, altre due squadre a cui Diego ha legato per sempre il suo nome. Suggestioni di queste ore, un viaggio con la fantasia. Più concrete altre iniziative.

Fonte: Il Mattino