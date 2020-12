Il Napoli non ha mai perso in trasferta, doveroso confermare la striscia

Partita quella di oggi da non sottovalutare. Il Crotone è ultimo in classifica con soli due punti ma in casa ha fermato la Juventus (l’altro pareggio lo ha conquistato in trasferta contro il Torino) e in diverse altre occasioni ha sfiorato il risultato positivo perdendo spesso per episodi. La classica partita, quindi, da affrontare senza cali di concentrazione e con la spina sempre ben attaccata: il Napoli finora in trasferta in campionato ha sempre vinto (tre volte su tre a Parma, Benevento e Bologna) e oggi sarà chiamato a un altro esame contro una piccola per conquistare tre punti necessari per restare nel gruppo d’alta classifica. Un’insidia in più è rappresentato dal fatto che gli azzurri sono reduci dall’impegno di Europa League giovedì sera in Olanda contro l’Az e hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per recuperare. Un solo vero allenamento quello di ieri pomeriggio prima della partenza per Crotone, dopo la giornata di venerdì dedicata al recupero e oggi la partita si prevede molto intensa visto le caratteristiche della squadra di Stroppa a caccia di punti per alimentare la corsa salvezza.