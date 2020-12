I legali di Gattuso si trovano in Portogallo ma non ci saranno problemi

Tra i punti fermi del presente, così come del futuro, c’è Gennaro Gattuso, il cui contratto con il club azzurro è in scadenza nel 2021. «Non ci sono problemi per il rinnovo», ha spiegato De Laurentiis a margine della cerimonia di inaugurazione dell’opera «Forza Napoli Sempre», avvenuta ieri all’interno della stazione Mostra della Cumana, a due passi dallo stadio che oramai può essere già chiamato Diego Armando Maradona. «Ora la palla è passata ai legali di Rino che sono in Portogallo, noi abbiamo definito tutto in un pranzo a Castel Volturno un mese e mezzo fa. Ora va solo messo tutto nero su bianco». Nessun dubbio, quindi sul prosieguo del rapporto tra l’allenatore calabrese e il Napoli, un rapporto nato un anno fa dopo l’esonero di Ancelotti e consolidato nel tempo anche grazie alla vittoria della Coppa Italia nel giugno scorso. B. Majorano