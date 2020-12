Gattuso: fuori in cinque, eco il turn over del mister

Gattuso cambierà cinque pedine con modifiche previste in tutti i reparti. Lo spagnolo Fabian Ruiz non è al massimo per il risentimento ai flessori accusato in Olanda e dovrebbe quindi andare in panchina. Centrocampo con Demme e Bakayoko e Zielinski, confermati quindi tre centrocampisti ma con il polacco che giocherà da trequartista. Formula duttile, quindi, con il 4-2-3-1 che diventerà 4-3-3 a seconda dei momenti della partita: la punta più avanzata dovrebbe essere Petagna per far rifiatare Mertens con Lozano e Insigne sugli esterni. In attacco mancherà ancora Osimhen, che ha ancora fastidi per l’infortunio alla spalla accusato con la nazionale nigeriana il 13 novembre nel match di qualificazione per la coppa d’Africa contro Sierra Leone, e proverà a recuperare per il match contro la Samp o per quello successivo contro l’Inter. Non fanno parte dei convocati neanche Malcuit (ha accusato un fastidio al ginocchio destro) e Hysaj e Rrahmani che sono guariti dal coronavirus ma che riprenderanno solo domani gli allenamenti in gruppo. R. Ventre (Il mattino)