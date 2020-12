Crotone/Napoli: ecco le formazioni. Per Gattuso è una partita trappola, insidiosa, difficile

Una partita trappola, insidiosa, difficile: Gattuso ha messo in guardia gli azzurri alla vigilia della trasferta di Crotone sui pericoli legati alla sfida dello Scida. Parole chiare nel discorso fatto ieri pomeriggio dal tecnico calabrese alla squadra a Castel Volturno quando è stato analizzato il match contro la formazione di Stroppa.

Una partita speciale per Ringhio, calabrese di Schiavonea, che dista 100 chilometri da Crotone: un ritorno a casa per il tecnico del Napoli che per la prima volta da allenatore sarà di scena in Calabria (il Crotone lo aveva affrontato al Meazza alla guida del Milan e la partita il 6 gennaio 2018 finì 1-0). L’ultima volta da calciatore rossonero in Calabria giocò il 24 settembre a Reggio Calabria contro la Reggina, il Milan vinse 2-1. R. Ventre (Il Mattino)