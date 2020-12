(Formazioni) Crotone/Napoli, gli azzurri con un tridente inedito

Il titolo della trasferta in programma oggi alle 18 allo Scida potrebbe essere proprio questo, ispirato dalle novità in attacco che Gattuso sembra orientato a proporre in occasione della partita con la squadra di Stroppa: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Petagna a recitare da centravanti al posto di Mertens. Sì, è possibile che Dries possa godere di un turno di riposo e che al suo posto Rino rilanci un uomo in cerca di riscatto in zona-gol dopo la serataccia vissuta con l’AZ. Per il resto, con Fabian non al meglio, spazio a Demme in regia. In difesa, rispetto a giovedì, toccherà di nuovo a Manolas comporre la coppia centrale con Koulibaly. In porta, bis l’eroe di Alkmaar: Ospina. Fonte: CdS