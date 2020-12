De Laurentiis: “Uefa e Fifa? Chi li dirige non capisce nulla di imprenditoria!”

A tenere banco per De Laurentiis la polemica strettamente collegata all’ultimo infortunio di Victor Osimhen – il giocatore più pagato della storia del Napoli, 80 milioni dal Lille – avvenuto durante una partita con la maglia della nazionale nigeriana. «Chi è all’Uefa e alla Fifa non capisce l’organizzazione anche a livello imprenditoriale, non sono all’altezza. Prima di andare a dormire si interrogano se hanno fatto una cavolata? Perché il calcio non si ammoderna?», ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando l’infortunio alla spalla di Osimhen, che continua a tenere l’attaccante nigeriano fuori da due settimane. «Si offendono le tifoserie di tutto il mondo – ha detto De Laurentiis – che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana. Il calcio è qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che le persone vivono in settimana, a un lavoro che non amano o a una famiglia che non li ripaga. E invece mandano i calciatori in giro per il mondo per partite inutili, anche amichevoli, e col rischio contagio. Col virus cambia tutto, cambierà tutta la nostra vita e bisogna cambiare anche le regole». B. Majorano (Il Mattino)