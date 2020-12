Venerato: “Koopmeiners? Ecco la posizione del Napoli”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Koopmeiners?

“Il Napoli lo ha seguito in passato, ma in questo momento non c’è stata alcuna accelerata. Si tratta di un profilo in ogni caso per la prossima estate, non per il mercato di gennaio. Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli non hanno avuto alcun contatto con l’agente del calciatore dell’AZ. Su di lui ci sono club di Liga e di Premier League. Al momento la situazione non è stata approfondita né con l’entourage del ragazzo, né con la società di appartenenza”.