Stazione Maradona, De Laurentiis inaugura il murales: “Ma voglio anche Ferlaino”

Aspettando lo stadio Diego Armando Maradona, è stata inaugurata la fermata della Cumana Mostra-Maradona. Sulle pareti della fermata, le immagini dei grandi protagonisti della storia azzurra. Tra questi, però, non c’è Corrado Ferlaino, il presidente del Napoli degli scudetti. «Ho già detto a Umberto de Gregorio che Ferlaino va aggiunto subito», ha specificato Aurelio De Laurentiis. «È il presidente che ha portato qui Maradona e ha fatto la storia». Poi un occhio al futuro: «Per il rinnovo di Gattuso non ci sono problemi. Ne abbiamo parlato a pranzo a Castel Volturno», mentre sul ricorso per Juve-Napoli De Laurentiis ha fatto appello al buon senso. «Mi auguro che in questo terzo grado prevalga. Che venga rispettato insieme al diritto, e non prevalga la malizia». Fonte: Il Mattino.