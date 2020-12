Serie B – Salernitana sempre al comando, segue a ruota la SPAL

Ore 14:00

Cremonese-Entella 2-1 Strizzolo (C) 15′ 31′, Valzania (E) aut. 60′

Frosinone-Chievo 3-2 Canotto (C) 18′, Margiotta (C) 32′, Ciano (F) 39′, Novakovich (F) 53′ 79′

Lecce-Venezia 2-2 Mancosu (L) 20′, Forte (V) 35′ 41′, Coda (L) 77′

Salernitana-Cittadella 1-0 Bogdan (S) 86′

SPAL-Pisa 4-0 Paloschi (S) 14′ 17′, Tomivic (S) 54′, Di Francesco (S) 59′

Ore 15:30

Reggina-Brescia 2-1 Crisetig (R) 51′, Denis (R) 55′, Ragusa (B) 58′

Cremonese-Entella. La sfida si sblocca al 15′ con Strizzolo che raccoglie un pallone vagante al centro dell’area e insacca, al 31′ arriva il raddoppio grigiorosso con la doppietta di Strizzolo che da due passi non perdona chiudendo i primi 45 minuti. Nella ripresa l’Entella accorcia le distanze con la sfortunata autorete di Valzania che nel tentativo di liberare l’area insacca nella propria porta. Nel finale non arriva il pareggio ospite così al triplice fischio la Cremonese si aggiudica la contesa.

Frosinone-Chievo. La sfida si sblocca al 18′ col tiro a incrociare di Canotto che si insacca dopo aver baciato la parte interna del palo, al 32′ arriva il raddoppio clivense col tap-in di Margiotta. Al 39′ i ciociari accorciano le distanza con Ciano che a tu per tu con Seculin non sbaglia chiudendo la prima frazione. Nella seconda frazione gli ospiti pareggiano i conti con la zampata vincente di Novakovich, al 79′ arriva il pareggio del Frosinone con la doppietta di Novakovich che controlla in area in mezzo a due avversari e calcia a botta sicura che vale la vittoria dei ciociari.

Lecce-Venezia. Dopo un’iniziale fase di studio arriva il vantaggio leccese al 20′ col destro di prima intenzione di Mancosu, al 35′ i lagunari pareggiano i conti con Forte che sfrutta l’assist di Di Mariano. Al 41′ il Venezia ribalta il match con la doppietta di Forte che in acrobazia insacca con l’aiuto del palo chiudendo il primo tempo. Nella ripresa dopo un lungo forcing giallorosso arriva il pareggio di Coda al 77′ con un bellissimo destro, nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la contesa termina 2-2.

Salernitana-Cittadella. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 28′ col missile di Di Tacchio alto di un soffio, nel finale di tempo il ritmo non aumenta così al duplice fischio si va a riposo senza reti con pochissime emozioni. Nella seconda frazione Gargiulo ci prova al volo ma Belec blocca con sicurezza, nel finale però arriva il vantaggio campano con la precisa incornata di Bogdan che insacca nell’angolino regalando i 3 punti ai salernitani.

SPAL-Pisa. La sfida si sblocca al minuto 14 col piattone di Paloschi che sbuca alle spalle dei difensori avversari e insacca, passano 3 minuti e la punta spallina si ripete con un facile tocco dall’interno dell’area per la doppietta personale. I nerazzurri non riescono a reagire così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 biancazzurro. Nella seconda frazione arriva il tris ferrarese col siluro dai 20 metri di Tomovic, al 59′ la SPAL cala il poker con Di Francesco che solo davanti al portiere non perdona. Nel finale il Pisa non riesce mai a rendersi pericoloso così al triplice fischio i 3 punti prendono la via di Ferrara.

Reggina-Brescia. Il primo brivido arriva al 18′ col tiro al volo di Bellomo che dall’interno dell’area sfiora l’eurogoal, al 28′ Torregrossa serve Ragusa che calcia di potenza centrando in pieno la traversa. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa arriva il vantaggio calabrese con l’incornata di Crisetig sul cross di Situm, al 55′ arriva anche il raddoppio con Denis che insacca con un pregevole destro a giro. Passano 3 minuti e Ragusa accorcia le distanze con un missile dal cuore dell’area, nel finale le rondinelle non riescono a trovare il pareggio così al triplice fischio la Reggiana vola a 10 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non scese in campo

Salernitana 23-SPAL 21-Lecce 19-Frosinone 19-Empoli 18-Venezia 18-Cittadella 14*-Monza 14-Chievo 14*-Pordenone 12–Reggina 10–Brescia 9*-Vicenza 8*–Reggiana 8*–Cosenza 8-Pisa 7*-Cremonese 7*-Pescara 7-Ascoli 5*-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri