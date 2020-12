Serie A: Juventus-Torino al 45′: Granata avanti, bianconeri deludenti

JUVENTUS-TORINO 0-1 N’Koulou (T) 9′

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Alez Sandro, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Israel, McKennie, Portanova, Arthur, Ramsey. Allenatore: Pirlo.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Lyanco, N’Koulou, Rodriguez, Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi, Zaza, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Bonazzoli, Bremer, Buongiorno, Edera, Gojak, Izzo, Lukic, Segre, Vianni, Vojvoda. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t.

Primo tempo. Alla prima vera occasione il Toro sblocca il derby con l’esterno destro di N’Koulou dal limite dell’area piccola sugli sviluppi di un corner, al 14′ Belotti imbuca per Zaza che si presenta solo davanti a Szczesny ma il suo diagonale mancino viene respinto dal portiere bianconero. Al 32′ Lyanco cerca il destro a incrociare dai 25 metri mancando il bersaglio non di molto, nel finale di tempo Ansaldi crossa per Belotti che cerca la semirovesciata alta non di molto così al duplice fischio si va a riposo con i granata in vantaggio.

