Ospina: Il Patron comanda la difesa azzurra

LA SERENITÀ

Lo chiamano il Patron perché viene da Medellin e certo la serie Narcos ha contribuito a questo nomignolo. Non gli pesa, perché al massimo comanda la difesa. E nessun altro genere di cartello. Ha scelto Napoli perché dopo aver vissuto per anni a Nizza è voluto tornare in una città di mare. Un anno fa di questi tempi era uno di quelli più colpiti dalla crisi: Ospina aveva perso persino la gioia di accompagnare i figli a scuola proprio perché sapeva che l’ambiente era depresso a causa dei risultati deludenti. Ora non li accompagna perché è prudente e con il coronavirus evita il rischio di contatti con gli estranei. D’altronde, il Napoli ha un vademecum severissimo in questi giorni e invita i calciatori a limitare le proprie uscite. Non è una vera bolla, ma poco ci manca. Ospina non è proprio un para-rigori: sui 49 che gli hanno calciato, ne ha neutralizzati appena 7 in tutta la sua carriera. Insomma, non è che se li divora i rigoristi. Ma è uno di quei portieri che piace a Gattuso, anche se davvero in questo momento c’è l’imbarazzo della scelta perché anche il rendimento di Meret non è di poco conto di questi tempi. Fonte: Il Mattino