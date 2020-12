Napoli,Gattuso torna al 4-3-3

Le ultime in casa Napoli in vista della gara di domani contro il Crotone:

“Osimhen è ancora fuori, spero torni presto perché ci sta mancando molto ma al momento non sta bene”. Questo il quadro disegnato da Gattuso al termine della sfida contro l’AZ. Il nigeriano è l’unico giocatore presente nella lista degli indisponibili visto che Rrhamani è tornato negativo e che Bakayoko ha scontato il turno di squalifica. L’ex Milan rientra in un centrocampo a tre che dovrebbe comprendere anche Elmas e Zielinski. Giro di riposo quindi per Fabian Ruiz. Tridente leggero con Politano dalla panchina. In porta favorito Meret.