Mister 130 gol in azzurro, a Crotone, potrebbe cedere il posto

Dopo il ritorno al gol europeo, giovedì sera in Olanda, Dries Mertens, mister 130 gol in maglia azzurra, a Crotone potrebbe riposare. Lo scrive TuttoSport che, nello spazio dedicato alla sfida degli azzurri, domenica alle 18.00 allo Scida, ipotizza qualche cambio nell’ undici scelto da Gattuso. Il tecnico potrebbe optare per un mini turnover. A centrocampo potrebbe non esserci Ruiz, a causa di un problema fisico e Petagna potrebbe far rifiatare Mertens. Al posto dello spagnolo, secondo il quotidiano, dovrebbe giocare Elmas, affiancato da Zielinski e il ritrovato Bakayoko.